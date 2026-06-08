se non si mette mano al pd perderemo ancora le elezioni

Il neosindaco di Enna Vladimiro Crisafulli: «Noi “cacicchi” siamo quelli che la gente riconosce. De Luca e io abbiamo vinto senza simbolo, ci sarà un motivo. Basta con la manfrina delle primarie». «Basta cacicchi», aveva promesso Elly Schlein. «I cacicchi erano capi tribù del Sudamerica, gente riconosciuta dal popolo». Vladimiro Crisafulli, detto Mirello, è considerato il più illustre esponente della vituperata categoria. «Non mi sembra offensivo essere riconosciuti, ma loro sono abituati a dirigenti anonimi». Già potentissimo senatore del Pd, si gode la vendetta sul cucuzzolo della Sicilia. «Mi godo il risultato». Eletto sindaco di Enna con un plebiscito. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Paolo Di Canio commenta il rigore assegnato alla Roma nel finale contro il Parma. Io non sono sicuro se non sia rigore o non sia per niente rigore, qui non vedo proprio niente. Anche Rensch mette la mano sul collo all'avversario per prendere la posizione x.com

Ho finito il modello di prova dopo un po' di perdere tempo e sistemare le cose. Penso che il camouflage dei pantaloni sembri un po' strano. Ma spero di prenderci la mano man mano che ne pitturo di più. Che arrivi l'Armageddon!!! reddit