Se non si mette mano al Pd perderemo ancora le elezioni

Da laverita.info 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il neosindaco di Enna Vladimiro Crisafulli: «Noi “cacicchi” siamo quelli che la gente riconosce. De Luca e io abbiamo vinto senza simbolo, ci sarà un motivo. Basta con la manfrina delle primarie». «Basta cacicchi», aveva promesso Elly Schlein. «I cacicchi erano capi tribù del Sudamerica, gente riconosciuta dal popolo». Vladimiro Crisafulli, detto Mirello, è considerato il più illustre esponente della vituperata categoria. «Non mi sembra offensivo essere riconosciuti, ma loro sono abituati a dirigenti anonimi». Già potentissimo senatore del Pd, si gode la vendetta sul cucuzzolo della Sicilia. «Mi godo il risultato». Eletto sindaco di Enna con un plebiscito. 🔗 Leggi su Laverita.info

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