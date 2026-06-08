Scuole elementari aperte da fine agosto Caponegro FdI | Non bastano gli annunci alle famiglie servono risposte

Notizia in breve

Le scuole elementari riapriranno a fine agosto. Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha dichiarato che gli annunci non sono sufficienti e che alle famiglie serve risposte concrete. L’obiettivo di sostenere le famiglie nella gestione tra lavoro e organizzazione scolastica rimane prioritario. Nessuna informazione è stata fornita su misure specifiche o interventi concreti per facilitare questa conciliazione.