Scuole elementari aperte da fine agosto Caponegro FdI | Non bastano gli annunci alle famiglie servono risposte
Le scuole elementari riapriranno a fine agosto. Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha dichiarato che gli annunci non sono sufficienti e che alle famiglie serve risposte concrete. L’obiettivo di sostenere le famiglie nella gestione tra lavoro e organizzazione scolastica rimane prioritario. Nessuna informazione è stata fornita su misure specifiche o interventi concreti per facilitare questa conciliazione.
Sostenere le famiglie nella conciliazione tra lavoro e organizzazione scolastica rimane un obiettivo condivisibile. Ma la sperimentazione annunciata dalla Regione Emilia-Romagna, che prevede l’apertura anticipata delle scuole primarie dal 31 agosto, non ha convinto tutti e continua a sollevare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scuole aperte dal 31 agosto
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