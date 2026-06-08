Scrutini finali sostituzione dei docenti assenti | regole criteri e possibili compensi GUIDA

Con la fine dell’anno scolastico si avvicinano gli scrutini finali, durante i quali tutte le componenti del corpo docente si riuniscono. In caso di assenze di alcuni insegnanti, vengono adottate regole e criteri specifici per la sostituzione, che prevedono eventuali compensi. La procedura coinvolge la selezione dei docenti disponibili e l’applicazione di norme stabilite per garantire la regolarità delle valutazioni e delle decisioni collegiali.

Con il termine dell’anno scolastico, si entra nel periodo degli scrutini. L’attività di carattere collegiale prevede la riunione di tutta la componente docente nella sua interezza. Una composizione che, al contrario delle sedute dei consigli di classe per cui è consentita l’assenza di qualche docente senza per questo procedere alla sostituzione, deve essere mantenuta ai fini della regolarità del procedimento. L’attività valutativa a cui sono chiamati i docenti rappresenta infatti uno dei momenti fondamentali della vita scolastica e, considerata la delicata natura del compito, lo stesso art. 29 del CCNL 2006-07 inserisce gli scrutini tra le attività obbligatorie, escludendole dal computo delle ore calcolate per le attività funzionali all’insegnamento (le famose 40+40 ore annue). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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