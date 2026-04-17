Attività alternativa e sostituzione dei colleghi assenti | limiti eccezioni e differenze con lo studio assistito

L’attività alternativa e la sostituzione dei colleghi assenti sono argomenti di aggiornamento normativo e pratico nel settore legale. La loro introduzione risale alla legge del 1985, che ha rivisto i Concordati lateranensi, stabilendo regole precise su come gestire le assenze dei professionisti e le attività sostitutive. Le norme prevedono limiti e eccezioni specifiche, distinguendo tra varie tipologie di interventi e differenziando le modalità di svolgimento.

L’attività alternativa è stata formalmente introdotta a seguito della legge n. 1211985, nell’ambito della revisione dei Concordati lateranensi. Può accadere che in alcune scuole il gruppo che si avvalga sia costituito da un numero esiguo di studenti. Ciò, però, non implica automaticamente la possibilità di utilizzare il docente per supplire all’eventuale assenza di colleghi. Bisogna infatti seguire determinate regole onde evitare pregiudizi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Supplenze docenti 2026, interpelli per la sostituzione di colleghi assentiSupplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Conto Termico 3.0: guida ai nuovi incentivi 2026; Ferie illimitate, smart working, rimborsi per il nido. Ecco l’azienda italiana dei sogni: Vogliamo dipendenti felici; Lavori stradali a Balanzano lungo la E45: le date e come cambia la viabilità; Sebastiano Guzzi (Unilavoro Pmi): lavoro e intelligenza artificiale, sostituzione o evoluzione?. Cila e sostituzione di infissiPer la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, in relazione alla tipologia d'intervento eseguito, il contribuente è tenuto a conservare e presentare anche il ... corriere.it Un semplice cuore di carta per imparare a guardare il mondo con occhi diversi Perché ogni sguardo è unico… e prezioso Laboratorio di religione e attività alternativa alla Primaria Borgonuovo. #icbiella3 #educazioneambientale #didatticacreativa #solo - facebook.com facebook