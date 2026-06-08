Scoperto sistema di falsi contratti d' affitto per ottenere la residenza

La polizia locale di Cisterna ha scoperto un sistema di falsi contratti d'affitto utilizzato per ottenere la residenza. Dopo un’indagine approfondita, gli agenti hanno trasmesso all’autorità giudiziaria una comunicazione di notizia di reato. L’indagine ha evidenziato la creazione di contratti falsi che venivano presentati per ottenere la residenza in modo illecito. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sui dettagli specifici delle operazioni.

Un sistema di falsi contratti d'affitto per ottenere la residenza. Questa la scoperta fatta dalla polizia locale di Cisterna che, la termine di una complessa indagine, ha trasmesso all’autorità giudiziaria una comunicazione di notizia di reato. Attività che ha consentito appunto di fare luce su. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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