Il 4 maggio 2026 rappresenta una delle scadenze fiscali principali del mese per coloro che hanno stipulato o rinnovato un contratto di affitto in regime ordinario. Questa data riguarda sia i proprietari che gli inquilini, ed è relativa alla registrazione del contratto e al pagamento dell’imposta di registro. La scadenza si applica a tutte le nuove firme e ai rinnovi avvenuti in questo tipo di accordo di locazione.

Il 4 maggio 2026 è una delle prime scadenze fiscali del mese e riguarda proprietari e inquilini che hanno stipulato o rinnovato un contratto di locazione in regime ordinario. Entro lunedì va infatti effettuata la registrazione del contratto e il versamento della relativa imposta di registro. Si tratta di un adempimento che interessa tutte le stipule di affitto che non rientrano nella cedolare secca. Chi deve registrare il contratto di locazione. L’adempimento riguarda le parti contraenti dei contratti di locazione e affitto di beni immobili che: sono stati stipulati con decorrenza dal 1° aprile 2026;. sono stati rinnovati tacitamente dalla stessa data;.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Contratti di affitto, la scadenza del 4 maggio per registrazione e imposta di registro

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