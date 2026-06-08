Scomparsa a Ceccano una 12enne Appello della famiglia | Chi ha notizie ci aiuti

Da agi.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una 12enne di origini ucraine è scomparsa da Ceccano. La famiglia ha diffuso un appello chiedendo aiuto a chi abbia notizie. La ragazza, residente nella provincia di Frosinone, non è stata più rintracciabile da giorni. Le forze dell’ordine sono state allertate e stanno cercando di rintracciare la minorenne. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze della scomparsa.

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AGI - Cresce la preoccupazione per la scomparsa di Valeria Movchan, una ragazza di 12 anni di origini ucraine residente a Ceccano, in provincia di Frosinone. Secondo quanto riferito dai familiari, la giovane si sarebbe allontanata dalla propria abitazione nella giornata di domenica 7 giugno senza portare con sé effetti personali. Da quel momento non si hanno più sue notizie. Appello della famiglia. La famiglia, in particolare i nonni con i quali la ragazza vive, sta vivendo ore di forte apprensione e lancia un appello a chiunque possa averla vista o disponga di informazioni utili al suo ritrovamento. Valeria è alta circa 1,60 metri e ha i capelli biondi. 🔗 Leggi su Agi.it

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