Due persone sono state arrestate tra Bari e Lecce dopo aver consegnato schede SIM in carcere con un bacio. Nel frattempo, un imprenditore di Palo del Colle è stato minacciato e aggredito in un tentativo di costringerlo a consegnare auto a noleggio senza ricevere compenso. Le forze dell’ordine hanno intercettato le comunicazioni tra i sospetti e le vittime, portando all’arresto. Le indagini sono ancora in corso.

Minacce e agguati per costringere un imprenditore di Palo del Colle (Bari) a consegnare auto a noleggio senza ottenere alcun pagamento. E per chiarire chi comandava, un'auto noleggiata sarebbe stata data alle fiamme. Gli ordini spesso arrivavano dal carcere attraverso telefonate fatte utilizzando schede sim introdotte grazie a un bacio appassionato scambiato tra un detenuto vicino al clan mafioso Strisciuglio e la fidanzata durante un colloquio. Sono alcuni dei dettagli dell'operazione che i carabinieri della compagnia di Modugno (Bari) ha eseguito a Palo del Colle e nelle carceri di Lecce e Paola (Cosenza) dove due degli indagati erano già reclusi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Schede sim introdotte in carcere con un bacio: scattano gli arresti tra Bari e Lecce

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