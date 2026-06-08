Due persone sono state arrestate a Bari dopo che è stato scoperto un sistema di comunicazione illecito tra un detenuto e la sua fidanzata. Durante un colloquio in carcere, i due si sono scambiati un bacio appassionato, momento in cui sono state inserite schede SIM clandestine. Le telefonate con le schede sono state utilizzate per ricevere ordini dal carcere, collegati a un'organizzazione mafiosa.

Gli ordini spesso arrivavano dal carcere attraverso telefonate fatte utilizzando schede sim introdotte grazie a un bacio appassionato scambiato tra un detenuto vicino al clan mafioso Strisciuglio e la fidanzata durante un colloquio. Con questo stratagemma, poi venivano veicolati i via libera per minacce e agguati. Uno di questi era stato indirizzato a un imprenditore di Palo del Colle, in provincia di Bari, per costringerlo a consegnare un auto a noleggio senza alcun pagamento. E per chiarire chi comandava, un’auto noleggiata sarebbe stata data alle fiamme. Complessivamente gli arrestati sono quattro: due già detenuti nelle carceri di Lecce e Paola, uno finito in cella oggi, un altro ai domiciliari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Schede sim introdotte in carcere con un bacio appassionato durante il colloquio: arresti a Bari

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Schede sim introdotte in carcere con un bacio: quattro arresti tra Bari e Lecce

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