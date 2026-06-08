Scandicci conclusi i lavori alla Spinelli Sereni | Risultato concreto rimessi in moto cantieri fermi

I lavori di riqualificazione dell’istituto comprensivo Spinelli a San Giusto sono stati completati. La ditta incaricata ha concluso anche le finiture, come imbiancature e interventi nel giardino. Con questa conclusione, i cantieri che erano stati fermi sono stati riattivati.

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del plesso dell’istituto comprensivo Spinelli a San Giusto, a Scandicci, dove la ditta incaricata ha terminato anche le ultime opere di finitura rimaste, tra cui imbiancature e interventi nel giardino. Un passaggio che segna la riapertura di una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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