Sara, 17 anni, è morta in un incidente stradale mentre faceva ritorno a casa da un appuntamento. L’auto su cui viaggiava si è scontrata con un altro veicolo lungo la strada provinciale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dello scontro. La famiglia ha confermato che studiava per diventare assistente sociale e aveva in programma di festeggiare il suo compleanno.

Cugliate Fabiasco (Varese) - Aveva scelto di studiare per aiutare gli altri. Aveva davanti l'estate, gli amici, gli esami da affrontare negli anni futuri e un compleanno ormai alle porte. Invece la vita di Sara Vetrano si è fermata domenica pomeriggio lungo la Statale 394 di Maccagno, dove la sedicenne di Cugliate Fabiasco è stata travolta da un'auto insieme a un gruppo di amici. Il 19 giugno avrebbe compiuto 17 anni. Una data che la famiglia stava aspettando e che ora si trasforma in un doloroso simbolo di una giovinezza spezzata troppo presto. Sara frequentava l'Istituto professionale Luigi Einaudi di Varese, dove era iscritta alla classe 2ªM dell'indirizzo Servizi per la sanità e l'assistenza sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Sara studiava per aiutare gli altri: l’indirizzo socio-sanitario a scuola, i lavoretti come baby-sitter

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Dated 3 Years, Girlfriend Treated Him Like A Dog. He'S A Billionaire, Marries A Ceo—She'S Devastated

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