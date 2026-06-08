Sarà Fabregas il prossimo allenatore del Barcellona
Il Barcellona ha scelto Fabregas come prossimo allenatore, sostituendo Flick. La società sta già valutando i candidati per il ruolo di tecnico.
Fabregas, il Barcellona si porta avanti. Il Barcellona si porta avanti. E sta già facendo il casting per il dopo Flick. Il giornale madridista As non ha dubbi: nel 202 sulla panchina dei catalani ci sarà Cesc Fabregas che nel Barcellona è cresciuto anche se gran parte della sua carriera l’ha avuta in Premier League tra Arsenal e Chelsea. Fabregas è l’allenatore del momento. Oggi è stato intervistato da Walter Veltroni sul Corriere della Sera anche se Cesc non ha brillato per idee originali: le solite tirate sui giovani che stanno sempre col telefonino in mano. Roba da anziani ai giardinetti. Nel calcio, però, pare che sia un innovatore. Di certo ha ottenuto un risultato storico: ha portato il Como in Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
What If Chelsea Signs Fabregas As Their Next Coach
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SARÀ UN’ESTATE CLAMOROSA PER IL #COMO I lariani scenderanno in campo il 16 agosto alle ore 18 ad Anfield per un’amichevole di lusso contro il #Liverpool Prove di #ChampionsLeague per la squadra di Fabregas #Calcionews24 x.com
Cesc Fabregas è destinato a succedere a Flick al Barca (quando scade il contratto di quest'ultimo) reddit