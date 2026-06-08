Sarà Fabregas il prossimo allenatore del Barcellona

Da ilnapolista.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Barcellona ha scelto Fabregas come prossimo allenatore, sostituendo Flick. La società sta già valutando i candidati per il ruolo di tecnico.

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Fabregas, il Barcellona si porta avanti. Il Barcellona si porta avanti. E sta già facendo il casting per il dopo Flick. Il giornale madridista As non ha dubbi: nel 202 sulla panchina dei catalani ci sarà Cesc Fabregas che nel Barcellona è cresciuto anche se gran parte della sua carriera l’ha avuta in Premier League tra Arsenal e Chelsea. Fabregas è l’allenatore del momento. Oggi è stato intervistato da Walter Veltroni sul Corriere della Sera anche se Cesc non ha brillato per idee originali: le solite tirate sui giovani che stanno sempre col telefonino in mano. Roba da anziani ai giardinetti. Nel calcio, però, pare che sia un innovatore. Di certo ha ottenuto un risultato storico: ha portato il Como in Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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