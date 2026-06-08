Fabregas, il Barcellona si porta avanti. Il Barcellona si porta avanti. E sta già facendo il casting per il dopo Flick. Il giornale madridista As non ha dubbi: nel 202 sulla panchina dei catalani ci sarà Cesc Fabregas che nel Barcellona è cresciuto anche se gran parte della sua carriera l’ha avuta in Premier League tra Arsenal e Chelsea. Fabregas è l’allenatore del momento. Oggi è stato intervistato da Walter Veltroni sul Corriere della Sera anche se Cesc non ha brillato per idee originali: le solite tirate sui giovani che stanno sempre col telefonino in mano. Roba da anziani ai giardinetti. Nel calcio, però, pare che sia un innovatore. Di certo ha ottenuto un risultato storico: ha portato il Como in Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarà Fabregas il prossimo allenatore del Barcellona

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What If Chelsea Signs Fabregas As Their Next Coach

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Napoli, chi sarà il prossimo allenatore: Sarri le ore della verità, De Laurentiis va su AllegriNel capoluogo campano si attende una decisione definitiva da parte di Maurizio Sarri riguardo al suo futuro come allenatore della squadra.

Argomenti più discussi: Fabregas: In serie A non si gioca all’attacco. I club di Premier hanno una struttura, qui no; Fabregas: So cosa voglio: il Como continuerà la sua crescita; Como: Suwarso 'futuro Nico Paz nella mani del Real, Fabregas resta'; La continuità che vale di Fabregas, una Champions senza show e le parole sciolte di De Bruyne.

SARÀ UN’ESTATE CLAMOROSA PER IL #COMO I lariani scenderanno in campo il 16 agosto alle ore 18 ad Anfield per un’amichevole di lusso contro il #Liverpool Prove di #ChampionsLeague per la squadra di Fabregas #Calcionews24 x.com

Cesc Fabregas è destinato a succedere a Flick al Barca (quando scade il contratto di quest'ultimo) reddit