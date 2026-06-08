Santa Caterina terrore e tragedia sfiorata | ubriaco si schianta con l' auto sul lungomare pieno di gente

A Santa Caterina, marina di Nardò, nel Salento, un conducente sotto l’effetto di alcol ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro i piloni parapedoni sul lungomare affollato. L’incidente ha provocato danni materiali, ma nessuna persona è rimasta ferita. La vettura è finita contro le barriere di protezione, creando panico tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche.

Terrore e tragedia sfiorata a Santa Caterina, marina di Nardò, nel Salento. Un ubriaco alla guida di un'auto si è schiantato contro i piloni parapedoni sul lungomare del vecchio porticciolo. L'incidente è successo ieri sera intorno alle 20: una Kia modello Rio, di colore bianco, guidata da P.P., un trentenne di Porto Cesareo, è andata a sbattere contro i piloni parapedoni del lungomare Giulio Verne, all’altezza del vecchio porticciolo, proprio di fronte al bar "Momento" a quell'ora affollato, seminando il panico tra quanti occupavano i tavolini che danno sulla strada. L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo dopo aver svoltato a destra, a velocità sostenuta, in direzione della piazza, per andare a sbattere contro i piloni parapedoni d'acciaio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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