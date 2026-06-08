Sannicola celebra musica e tradizioni con la presentazione di Fèrvere
Il 11 giugno alle 21, in Piazza San Biagio a San Simone, si terrà la presentazione del nuovo album “Fèrvere” del giovane artista locale. L’evento è promosso dal Comune di Sannicola, che sostiene la musica e le tradizioni del territorio. La serata vedrà la partecipazione del musicista, che eseguirà brani tratti dal suo ultimo lavoro discografico. L’evento è aperto al pubblico e gratuito.
SANNICOLA - Il Comune di Sannicola sostiene e promuove la presentazione del nuovo lavoro discografico “Fèrvere” del giovane artista locale Gioacchino De Filippo, in programma l’11 giugno 2026 alle ore 21:00 in Piazza San Biagio a San Simone.L’evento sarà preceduto, il 9 giugno alle 12. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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