Sannicola celebra musica e tradizioni con la presentazione di Fèrvere

Notizia in breve

Il 11 giugno alle 21, in Piazza San Biagio a San Simone, si terrà la presentazione del nuovo album “Fèrvere” del giovane artista locale. L’evento è promosso dal Comune di Sannicola, che sostiene la musica e le tradizioni del territorio. La serata vedrà la partecipazione del musicista, che eseguirà brani tratti dal suo ultimo lavoro discografico. L’evento è aperto al pubblico e gratuito.