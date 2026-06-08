Sanità in Umbria summit di formazione per 20 medici su ecografia salva-vita in casi al Pronto Soccorso | le novità

A Spoleto, 20 medici dell'Usl Umbria 2 hanno partecipato a un corso di aggiornamento su ecografia avanzata, intitolato “The VExUS Course”. L’evento si è svolto nel reparto di pronto soccorso dell’ospedale locale. Durante la sessione, sono state illustrate tecniche di ecografia per individuare rapidamente condizioni critiche e migliorare le diagnosi sul campo. Il corso è stato organizzato da un medico specialista in diagnostica per immagini.

All'Ospedale di Spoleto si è tenuto un importante corso di aggiornamento e formazione su ecografia avanzata per 20 professionisti dell'Usl Umbria 2, “The VExUS Course”, organizzato dalla Dott.ssa Chiara Busti, Direttrice del Pronto Soccorso di Spoleto, che ha invitato il team di Ultrasonica. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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