Sandokan a Riccione | arriva il Nastro d’Argento internazionale

? Punti chiave? In Breve Sandokan riceve il Nastro d’Argento internazionale: il riconoscimento arriverà a Riccione. Il Nastro d’Argento internazionale per la serie Sandokan sarà consegnato a Riccione durante la prossima edizione dell’Italian Global Series, come annunciato oggi dai Giornalisti Cinematografici Italiani a Roma. Questo prestigioso premio riconosce la produzione come protagonista nel internazionale, consolidando il successo ottenuto dopo la precedente cerimonia avvenuta a Napoli, dove Can Yaman ha ricevuto il Nastro d’Argento come protagonista internazionale. Il progetto televisivo, che ha rappresentato un evento centrale per Rai nell’ultima stagione, nasce dalla collaborazione tra Rai Fiction e Lux Vide. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Sandokan premiato: Nastro d’Argento internazionale alla serieLa serie Sandokan ha ricevuto il Nastro d’Argento internazionale durante una cerimonia a Riccione.

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Argomenti più discussi: Sandokan riceve il Nastro d’Argento internazionale all’Italian Global Series di Riccione; A Sandokan il Nastro d'argento Internazionale per le grandi serie; Sandokan premiato | Nastro d’Argento internazionale alla serie.

Altro premio in arrivo Nastro D’argento internazionale all’Italian Global Series di Riccione! #Sandokan x.com

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