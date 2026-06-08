Sandokan a Riccione | arriva il Nastro d’Argento internazionale

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Riccione, l’attore internazionale affianca Can Yaman nel cast del film ispirato a Sandokan, che riceverà il Nastro d’Argento internazionale. La produzione coinvolge attori provenienti da diversi paesi, confermando il carattere globale del progetto. La pellicola, tratta dal celebre mito letterario italiano, mira a competere sui mercati internazionali, attirando un pubblico più ampio. La presenza di interpreti internazionali evidenzia l’obiettivo di raggiungere un’audience globale.

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? Punti chiave? In Breve Sandokan riceve il Nastro d’Argento internazionale: il riconoscimento arriverà a Riccione. Il Nastro d’Argento internazionale per la serie Sandokan sarà consegnato a Riccione durante la prossima edizione dell’Italian Global Series, come annunciato oggi dai Giornalisti Cinematografici Italiani a Roma. Questo prestigioso premio riconosce la produzione come protagonista nel internazionale, consolidando il successo ottenuto dopo la precedente cerimonia avvenuta a Napoli, dove Can Yaman ha ricevuto il Nastro d’Argento come protagonista internazionale. Il progetto televisivo, che ha rappresentato un evento centrale per Rai nell’ultima stagione, nasce dalla collaborazione tra Rai Fiction e Lux Vide. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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