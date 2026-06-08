Sandokan premiato | Nastro d’Argento internazionale alla serie
La serie Sandokan ha ricevuto il Nastro d’Argento internazionale durante una cerimonia a Riccione. Il premio è stato assegnato a una produzione italiana che ha riscosso un grande successo a livello globale. La decisione è stata annunciata durante l’evento dedicato ai riconoscimenti cinematografici. La serie si distingue per il suo impatto internazionale e per aver ottenuto il riconoscimento in questa categoria.
Alla serie Sandokan il Nastro d’Argento internazionale: riconoscimento a Riccione per una produzione italiana di grande successo globale. Dopo la consegna a Napoli del Nastro d’Argento come ‘Protagonista internazionale’ a Can Yaman, Sandokan riceve un altro importante riconoscimento nell’ambito dei Premi per le Grandi Serie: il Nastro d’Argento internazionale, che sarà consegnato a Riccione durante la nuova edizione dell’ Italian Global Series, diretta da Marco Spagnoli. La grande serie, evento Rai dell’ultima stagione, è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Luca Bernabei. L’annuncio arriva oggi, a sorpresa, dai Giornalisti Cinematografici Italiani, in coincidenza con la presentazione a Roma dell’Italian Global Series. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Sandokan | Trailer Ufficiale | Disney+
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