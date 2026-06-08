Sandokan premiato | Nastro d’Argento internazionale alla serie

Notizia in breve

La serie Sandokan ha ricevuto il Nastro d’Argento internazionale durante una cerimonia a Riccione. Il premio è stato assegnato a una produzione italiana che ha riscosso un grande successo a livello globale. La decisione è stata annunciata durante l’evento dedicato ai riconoscimenti cinematografici. La serie si distingue per il suo impatto internazionale e per aver ottenuto il riconoscimento in questa categoria.