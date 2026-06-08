San Giovanni Rotondo il centrodestra fa festa con Natale | Premiata la credibilità contro le passerelle del centrosinistra

Il centrodestra ha ottenuto la vittoria alle elezioni comunali a San Giovanni Rotondo con l’elezione di Floriana Natale come prima sindaca scelta tramite elezioni dirette. Natale ha superato al ballottaggio la candidata del campo largo, Rossella Fini. La vittoria rappresenta la prima volta in cui il centrodestra conquista questa carica nel comune. La candidata del centrosinistra ha perso anche al primo turno. La candidata eletta ha ottenuto il 52,4% dei voti.

Il centrodestra gongola per la vittoria di Floriana Natale, eletta sindaca a San Giovanni Rotondo (la prima nella storia, dall'introduzione dell'elezione diretta del primo cittadino), dopo la vittoria al ballottaggio contro la candidata del campo largo, Rossella Fini. "È la vittoria di Forza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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