L’accademia ha chiesto un aumento degli sforzi per combattere la dipendenza da realtà virtuali, considerata un’emergenza in crescita tra giovani e adulti. La questione riguarda la necessità di interventi di prevenzione e di sensibilizzazione per contrastare l’uso eccessivo di strumenti digitali.

Dipendenza digitale: un’emergenza in crescita tra giovani e adulti, servono prevenzione e maggiore consapevolezza. “ La dipendenza dalla realtà virtuali e dalle tecnologie digitali rappresenta una delle sfide sanitarie e sociali più rilevanti del nostro tempo. Un fenomeno in continua crescita che coinvolge sempre più persone, giovani, ma che interessa ormai tutte le fasce d’età. Per questo è necessario che le istituzioni politiche e sanitarie aumentino il proprio impegno nella prevenzione, nella sensibilizzazione e nel sostegno ai percorsi di recupero”. Lo dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Salute, Tiso (Accademia Iniziativa Comune): “Più impegno contro dipendenza realtà virtuali”

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