Sociale Accademia iniziativa comune a Messina con L’angolo della solidarietà

In Italia, il progetto Piggy, promosso da Accademia Iniziativa Comune, si espande anche a Messina con l'iniziativa “L’angolo della solidarietà”. La rete della solidarietà si amplia, coinvolgendo nuovi territori e promuovendo partecipazione e condivisione. Dopo aver raggiunto diverse regioni italiane, il progetto continua a diffondersi, rafforzando il suo messaggio di impegno sociale.

“La rete della solidarietà continua a crescere e ad abbracciare nuovi territori: il progetto Piggy, fortemente voluto da Accademia Iniziativa Comune, dopo essere sbarcato recentemente in molte regioni italiane, portando con sé un messaggio semplice ma potente fatto di partecipazione, condivisione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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