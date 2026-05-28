La Salernitana valuta il futuro dopo l'eliminazione dai playoff, con un focus sulla conferma dell'allenatore. La fine del cammino nei playoff ha lasciato un senso di delusione, ma anche la percezione che la squadra abbia raggiunto il massimo risultato possibile in una stagione complessa. La società sta considerando le prossime mosse, inclusa la possibilità di confermare l’attuale tecnico, senza ancora comunicare decisioni ufficiali.

Tempo di lettura: 3 minuti Il risveglio è agrodolce, tendente all’ amaro. Il retrogusto danza a metà strada tra la delusione – forte – per la fine dell’avventura nei playoff e la sensazione che, forse, la Salernitana abbia davvero ottenuto il massimo possibile dalla sua travagliata stagione. Si torna da Brescia con una sconfitta cocente le cui radici affondano nei minuti di recupero della gara d’andata, ché l’eliminazione è un apostrofo nero tra la rovesciata dell’Arechi e il gol-lampo realizzato da Crespi. Due fendenti ben assestati che hanno lasciato il segno nel difficile lavoro – soprattutto psicologico – portato avanti da Serse Cosmi già nel tunnel dello stadio di casa, nell’immediato dopo partita di domenica sera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salernitana, è già tempo di pensare al futuro. Ripartire da Cosmi: ma chi dovrà confermarlo?

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Lunedi da Leoni del 25 maggio 2026 - Potenza: lavori in corso

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