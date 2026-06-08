Roma vertice sulla sostenibilità | innovazione e Made in Italy

Nella capitale si è svolto un incontro dedicato alla sostenibilità, con focus su come trasformare le normative in opportunità economiche. Durante l’evento sono stati annunciati i nomi delle aziende premiate con il riconoscimento Made in Italy Sostenibile. Sono state discusse strategie per promuovere l’innovazione e rafforzare il ruolo del settore manifatturiero italiano in ambito sostenibile. La discussione ha coinvolto rappresentanti di diverse imprese e istituzioni.

? Punti chiave? In Breve La settima edizione del Phygital Sustainability Expo si è aperta ai Mercati di Traiano a Roma per definire il nuovo ruolo della sostenibilità in Italia. La settima edizione del Phygital Sustainability Expo ha avuto luogo ai Mercati di Traiano di Roma, riunendo i rappresentanti degli Stati Generali Europei sulla Cultura della Sostenibilità in un confronto diretto tra innovazione, tutela dell’ambiente e valorizzazione del Made in Italy. L’evento ha raccolto un ampio consorzio di attori, tra cui istituzioni governative, realtà industriali, il mondo accademico e diverse organizzazioni internazionali. L’obiettivo centrale del vertice è stato quello di promuovere una visione in cui la sostenibilità non sia solo un obbligo normativo, ma un valore culturale fondamentale e un motore strategico per accrescere la competitività del sistema Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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