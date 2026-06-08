Il Circo Massimo di Roma si è riempito di acqua a causa di un'allerta meteo, con numerosi allagamenti che hanno reso difficile l'accesso. Tra le strade allagate e i veicoli parcheggiati sui marciapiedi, il degrado della zona si è acuito, con tir e mezzi pesanti che attraversano l’area. La situazione ha causato disagi ai residenti e alle attività commerciali, complicando ulteriormente la vivibilità del sito storico.

“Siamo favorevoli ai grandi eventi e all’indotto economico che generano per Roma: ma quanto può sopportare ancora il Circo Massimo? Dopo gli allagamenti causati dalle piogge, oggi vediamo nell’arena file di mezzi pesanti per gli allestimenti dei concerti, mentre sono evidenti le criticità manutentive con l’erba alta perfino durante appuntamenti di richiamo come il concerto di Cesare Cremonini”. Lo dichiara in una nota Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina. Incassi e Benefici per Roma. “Dal 2022 al 2024 il Circo Massimo ha garantito a Roma Capitale oltre quattro milioni di euro di incassi tra concessioni e percentuali sui biglietti venduti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma: Santori (Lega), tra allagamenti, tir e degrado si mortifica Circo Massimo

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