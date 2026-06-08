Roma lavori su via di Santa Cornelia | ecco come cambia la viabilità

Notizia in breve

Da questa mattina, sono iniziati i lavori di rifacimento dell’asfalto su via di Santa Cornelia, nel tratto tra il civico 415 e l’intersezione con lo svincolo sulla Cassia Bis. La strada sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere i lavori. Sono stati istituiti percorsi alternativi per i veicoli in entrata e in uscita dalla zona. La durata stimata dell’intervento non è stata comunicata.