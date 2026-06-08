Roma lavori su via di Santa Cornelia | ecco come cambia la viabilità
Da questa mattina, sono iniziati i lavori di rifacimento dell’asfalto su via di Santa Cornelia, nel tratto tra il civico 415 e l’intersezione con lo svincolo sulla Cassia Bis. La strada sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere i lavori. Sono stati istituiti percorsi alternativi per i veicoli in entrata e in uscita dalla zona. La durata stimata dell’intervento non è stata comunicata.
Roma, 8 giugno 2026 – Oggi lunedì 8 giugno sono partiti i lavori di rifacimento dell’asfalto su di via di Santa Cornelia, nel tratto che va dal civico 415 fino all’intersezione con lo svincolo di uscita sulla Cassia Bis (SR2 bis) in direzione fuori Roma. L’intervento, programmato fino al 12 giugno, riguarderà complessivamente circa 1,6 chilometri di strada sulla quale, al fine di mitigare il più possibile i disagi alla circolazione, si lavorerà per tratti di 120-150 metri per volta, istituendo il senso unico alternato regolato da semafori o movieri. Per limitare le criticità sulla viabilità i lavori si svolgeranno, come richiesto dal Municipio, nella fascia oraria dalle 9 alle 16, escludendo così gli orari più soggetti a traffico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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Al via da domani, lunedì 8 giugno, i lavori di rifacimento dell’asfalto su di via di Santa Cornelia, nel tratto che va dal civico 415 fino all’intersezione con lo svincolo di uscita sulla Cassia Bis (SR2 bis) in direzione fuori Roma. L’intervento è programmato fino facebook
Al via da domani, lunedì 8 giugno, i lavori di rifacimento dell’asfalto su di via di Santa Cornelia. I lavori si svolgeranno, nella fascia oraria dalle 9 alle 16, escludendo così gli orari più soggetti a traffico. Info ow.ly/rPbE50Z8s5U x.com