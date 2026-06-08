Roberto Mancini sta per tornare a ricoprire il ruolo di allenatore della nazionale italiana. Dopo le sue dimissioni avvenute tre anni fa, la firma con la federazione è prossima. La decisione segue un periodo di trattative e accordi tra le parti coinvolte. Il tecnico 61enne ha già guidato la squadra in passato, con un contratto che sarà formalizzato a breve. La firma rappresenta il passo finale prima dell’annuncio ufficiale del suo ritorno.

3 anni dopo il divorzio dagli azzurri, per Roberto Mancini si riaprono le porte della Nazionale. L'ex commissario tecnico azzurro è nettamente in pole position per ereditare la panchina attualmente occupata ad interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, come anticipato da Il Giornale d'Itali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Roberto Mancini nuovo allenatore dell’Italia, firma vicina per il 61enne dopo le dimissioni da ct degli azzurri 3 anni fa

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ROBERTO MANCINI SARÀ IL PROSSIMO CT DELLITALIA! LUOMO CHE CI PORTERÀ AI MONDIALI

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