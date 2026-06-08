La tredicenne scomparsa a Ceccano è stata ritrovata e sta bene. La ragazza, di origini ucraine, si era allontanata domenica 7 giugno dopo un diverbio con i familiari. Le ricerche sono terminate con successo, senza ulteriori dettagli sulle modalità del ritrovamento. La giovane è stata ritrovata nel territorio della stessa provincia. Non sono stati resi noti altri particolari sulla vicenda.

AGI - A Ceccano si sono concluse felicemente le ricerche di Valeria Movchan, la dodicenne di origini ucraine che si era allontanata nella giornata di domenica 7 giugno dalla sua abitazione, in provincia di Frosinone, in seguito a un litigio con i familiari. La giovane è stata individuata nella cittadina ciociara dai carabinieri, che hanno coordinato una vasta operazione di ricerca sul territorio. Secondo quanto emerso, le condizioni della ragazza sono buone. La notizia del ritrovamento ha posto fine a ore di forte apprensione per i nonni, con i quali la dodicenne vive, e per l'intera comunità che aveva seguito il caso. Le operazioni di ricerca . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ritrovata la 12enne scomparsa a Ceccano, sta bene

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