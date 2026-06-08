Riposto inaugura due nuove aree giochi tra inclusione e festa per bambini

Da cataniatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel fine settimana del 13 e 14 giugno, Riposto ha aperto due nuove aree giochi dedicate ai bambini. Le inaugurazioni si sono svolte alle 19, con eventi serali che hanno coinvolto le famiglie. Le nuove zone sono state progettate con elementi per l'inclusione e il divertimento. La prima apertura è avvenuta il venerdì, seguita da un secondo evento il giorno successivo. Entrambi gli appuntamenti hanno visto la partecipazione di residenti e autorità locali.

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Riposto inaugura due nuove aree giochi nel fine settimana del 13 e 14 giugno. Due appuntamenti serali — entrambi alle 19.30 — pensati per le famiglie e aperti all'intera cittadinanza. Il primo taglio del nastro è fissato per sabato 13 giugno in piazza Padre Pio, dove sorge la nuova area giochi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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