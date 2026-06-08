Riposto inaugura due nuove aree giochi tra inclusione e festa per bambini

Notizia in breve

Nel fine settimana del 13 e 14 giugno, Riposto ha aperto due nuove aree giochi dedicate ai bambini. Le inaugurazioni si sono svolte alle 19, con eventi serali che hanno coinvolto le famiglie. Le nuove zone sono state progettate con elementi per l'inclusione e il divertimento. La prima apertura è avvenuta il venerdì, seguita da un secondo evento il giorno successivo. Entrambi gli appuntamenti hanno visto la partecipazione di residenti e autorità locali.