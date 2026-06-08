Ribasso del taglio accise la mappatura dei costi | Sulla Parma-La Spezia diesel a 2.539 euro

Il taglio delle accise da 10 a 5 centesimi di euro al litro deciso dal governo ha causato un aumento dei prezzi del gasolio sulla rete nazionale. In particolare, sulla tratta tra Parma e La Spezia, il prezzo del diesel ha raggiunto i 2.539 euro al litro. I prezzi sono tornati a livelli elevati, con un incremento più evidente nelle aree autostradali, dopo la riduzione dello sconto.

"Il ribasso dello sconto sulle accise da 10 a 5 centesimi di euro al litro deciso sabato scorso dal governo ha portato ad una nuova ondata di rialzi per i prezzi del gasolio su tutta la rete nazionale, con i listini del diesel che, specie in autostrada, tornano a segnare livelli altissimi". Lo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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