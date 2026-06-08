Restyling di lungomari e rigenerazione urbana stanziati diversi milioni per Cesenatico e San Mauro

Notizia in breve

Sono stati approvati dieci interventi di restyling e rigenerazione urbana lungo la Riviera, con un investimento totale superiore ai 40 milioni di euro. Di questi, 30 milioni sono finanziati dalla regione. I lavori riguardano principalmente i lungomari e le aree urbane di dieci comuni, con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici e favorire la riqualificazione urbana. I progetti sono stati avviati con un finanziamento regionale e sono in fase di realizzazione.