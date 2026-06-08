Restyling di lungomari e rigenerazione urbana stanziati diversi milioni per Cesenatico e San Mauro
Sono stati approvati dieci interventi di restyling e rigenerazione urbana lungo la Riviera, con un investimento totale superiore ai 40 milioni di euro. Di questi, 30 milioni sono finanziati dalla regione. I lavori riguardano principalmente i lungomari e le aree urbane di dieci comuni, con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici e favorire la riqualificazione urbana. I progetti sono stati avviati con un finanziamento regionale e sono in fase di realizzazione.
Dieci interventi di restyling e rigenerazione urbana in altrettanti Comuni della Riviera per un valore complessivo di oltre 40 milioni di euro - di cui 30 milioni di euro di investimenti regionali - che hanno permesso di realizzare 10 progetti di riqualificazione. A tanto ammonta il bilancio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie e thread social correlati
Rigenerazione urbana a Santa Margherita, stanziati 3.5 milioni di euroIl comune di Messina ha annunciato l'avvio dell’intervento di riqualificazione dell’area di Santa Margherita, con un investimento di 3,5 milioni di...
Xylella, stanziati 7 milioni per rigenerazione olivicola: oltre 400 nuovi beneficiariLa Regione Puglia ha stanziato 7 milioni di euro per sostenere progetti di rigenerazione olivicola, destinando i fondi a più di 400 nuovi beneficiari.
Temi più discussi: Zambrone, lavori da 3,5 milioni sul lungomare durante l’estate. L’Andolina: Qualche disagio ma sarà una svolta · ilvibonese.it; Pesaro, il lungomare è un work in progress: le palme come scenografia balneare. Il Comune investe 100mila euro; Restyling sul Corso Vittorio Emanuele: lavori quasi completati, le immagini; Lungomare Cordella, balconata nord: cedimenti e ringhiere danneggiate in attesa dei lavori.
Il restyling del #Lungomare di #Napoli è ormai alle battute finali e promette di cambiare il volto di una delle zone più amate della città. Il progetto, finanziato con oltre 13 milioni di euro, punta a rendere l'area più moderna, ordinata e accogliente per cittadini e tu facebook
Provincia di Rimini, oltre 16 milioni per i lungomari: ecco tutti gli interventi finanziatiDieci interventi di restyling e rigenerazione urbana in altrettanti Comuni della Riviera per un valore complessivo di oltre 40 milioni di euro - di cui 30 milioni di euro di investimenti regionali - c ... altarimini.it
Scilla, ripristinato il lungomare dopo le mareggiate: ora nuovi cantieri e la novità sui parcheggi | INTERVISTAA Scilla, l’amministrazione comunale accelera sul fronte del restyling e della messa in sicurezza del territorio. Dopo i gravi danni causati dalle mareggiate dei mesi scorsi, il lungomare è stato comp ... strettoweb.com