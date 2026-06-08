Regata Brindisi-Corfù | record battuto contenti per la riuscita di questa edizione

Notizia in breve

Il Prosecco Doc Shokwave 3 ha completato la regata Brindisi-Corfù in 8 ore, 45 minuti e 12 secondi, battendo il precedente record di 9 ore e 30 minuti. La barca ha attraversato lo stretto di Otranto e raggiunto l’isola di Corfù in modo più rapido rispetto a tutte le edizioni passate. La regata, giunta alla sua quarantesima edizione, si è conclusa con soddisfazione tra gli organizzatori e i partecipanti.