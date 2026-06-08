Regata Brindisi-Corfù | record battuto contenti per la riuscita di questa edizione
Il Prosecco Doc Shokwave 3 ha completato la regata Brindisi-Corfù in 8 ore, 45 minuti e 12 secondi, battendo il precedente record di 9 ore e 30 minuti. La barca ha attraversato lo stretto di Otranto e raggiunto l’isola di Corfù in modo più rapido rispetto a tutte le edizioni passate. La regata, giunta alla sua quarantesima edizione, si è conclusa con soddisfazione tra gli organizzatori e i partecipanti.
BRINDISI - Un primo bilancio per la quarantesima edizione della regata Brindisi-Corfù, contraddistinta dall'impresa del Prosecco Doc Shokwave 3 che ha polverizzato ogni record della competizione. Il catamarano ha infatti tagliato il traguardo al Marina di Gouvia in soli 6 ore, 23 minuti e 57. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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