Record e statistiche SSC Napoli | tutti i primati storici azzurri aggiornati 2026

Il record di presenze totali e di gol segnati da un singolo giocatore sono tra i dati più rilevanti aggiornati al 2026. La squadra ha raggiunto i migliori risultati in campionato e in coppa, con primati storici in diverse competizioni. Sono stati registrati anche i record di vittorie consecutive e di punti ottenuti in una singola stagione. La statistica complessiva include i primati di tutti i tempi per i giocatori più prolifici e più presenti nella storia del club.

Tutti i record e le statistiche della SSC Napoli: il capocannoniere di tutti i tempi, le presenze record, i migliori risultati in campionato e in coppa, i primati assoluti della storia azzurra. Aggiornati alla stagione 2025-2026. Il Napoli ha scritto record straordinari nel corso della sua storia — alcuni battuti, altri ancora imbattuti. Dagli imprendibili gol di Mertens alle 520 presenze di Hamsik, dalla stagione perfetta di Sarri ai 90 punti dello Scudetto 2022-23: ecco tutti i primati storici degli azzurri. Il bomber di tutti i tempi: Dries Mertens — 148 gol. Dries Mertens è il capocannoniere assoluto nella storia della SSC Napoli con 148 gol in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Il capo dei capi di Varese e il SMM del Napoli hanno una nuova rivale nell'effettuare statistiche inutili . #POPIPOPI #ROMANISTACHIACCHIERONE #ROMAM3RD4 x.com