Recensione climatizzatore portatile Midea PortaSplit | innovativo potente silenzioso e dai ridotti consumi

Da today.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un climatizzatore portatile Midea PortaSplit è stato sottoposto a prova. Dotato di una potenza di 12.000 BTU, si presenta come un dispositivo compatto e facilmente trasportabile. Secondo le specifiche, garantisce un funzionamento silenzioso e ridotti consumi energetici. La sua struttura permette di raffreddare ambienti di dimensioni medie, con un sistema di ventilazione che si può adattare facilmente. Il prodotto è stato valutato in termini di prestazioni e livello di rumorosità durante l’uso.

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Oggetto oggi della nostra prova è il Midea PortaSplit: un originale climatizzatore portatile, potente (12.000 Btu), silenzioso e dalle complete funzionalità. Un prodotto dai consumi ridotti, controllabile anche tramite smartphone o comandi vocali.Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le. 🔗 Leggi su Today.it

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