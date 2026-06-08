Recensione climatizzatore portatile Midea PortaSplit | innovativo potente silenzioso e dai ridotti consumi

Notizia in breve

Un climatizzatore portatile Midea PortaSplit è stato sottoposto a prova. Dotato di una potenza di 12.000 BTU, si presenta come un dispositivo compatto e facilmente trasportabile. Secondo le specifiche, garantisce un funzionamento silenzioso e ridotti consumi energetici. La sua struttura permette di raffreddare ambienti di dimensioni medie, con un sistema di ventilazione che si può adattare facilmente. Il prodotto è stato valutato in termini di prestazioni e livello di rumorosità durante l’uso.