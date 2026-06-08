Ravenna kosovaro sequestra la fidanzata | arrestato

Gli agenti sono intervenuti in un’abitazione dopo una segnalazione dei vicini, che avevano ascoltato urla provenire dall’interno. All’arrivo, hanno trovato un uomo di nazionalità kosovara che aveva sequestrato la fidanzata. L’uomo è stato arrestato, mentre la donna è stata liberata. La polizia ha portato l’uomo in cella e ha avviato le procedure previste dalla legge.

Nella tarda serata di sabato 6 giugno, personale dell’U.P.G. e S.P. della Questura di Ravenna ha proceduto all’arresto di un cittadino di nazionalità kosovara pregiudicato, trentenne, resosi responsabile del reato di sequestro di persona nei confronti della fidanzata. Prontamente intervenuti, gli operatori, all’esito degli accertamenti di P.G., procedevano all’arresto del soggetto per il reato di sequestro di persona e lo denunciavano altresì per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, poiché trovato in possesso di un coltellino e di 3,31 gr di hashish. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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