Ragazza di 16 anni violentata in strada | l' aggressore è stato scarcerato
Il ventunenne accusato di aver violentato una ragazza di 16 anni in strada ad Avezzano è stato scarcerato dopo la convalida dell’arresto. La vicenda riguarda un episodio di presunta violenza sessuale avvenuto in provincia de L’Aquila. Le autorità hanno confermato l’esito del provvedimento, senza ulteriori dettagli sul processo o sulle accuse. La ragazza coinvolta ha 16 anni e l’indagine prosegue.
È stato convalidato l'arresto del ventunenne indagato per la presunta violenza sessuale ai danni di una sedicenne ad Avezzano, in provincia de L'Aquila. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza svoltasi lunedì 8 giugni nella quale ha rimesso comunque in libertà il giovane in quanto non. 🔗 Leggi su Today.it
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Ragazza di 16 anni violentata in strada: convalidato l'arresto per l'aggressoreÈ stato convalidato l’arresto di un ventunenne sospettato di aver violentato una ragazza di 16 anni in strada ad Avezzano.
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Temi più discussi: Sedicenne violentata ad Avezzano: arrestato grazie a una testimone; Violenza sessuale su una ragazza di 16 anni, arrestato 21enne; Violentata per strada a 16 anni: una donna vede la scena dal balcone e fa arrestare lo stupratore; Sara Vetrano investita e uccisa a 16 anni: a Maccagno dito puntato sulla strada della morte.
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