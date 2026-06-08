Ragazza di 16 anni violentata in strada | l' aggressore è stato scarcerato

Da today.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ventunenne accusato di aver violentato una ragazza di 16 anni in strada ad Avezzano è stato scarcerato dopo la convalida dell’arresto. La vicenda riguarda un episodio di presunta violenza sessuale avvenuto in provincia de L’Aquila. Le autorità hanno confermato l’esito del provvedimento, senza ulteriori dettagli sul processo o sulle accuse. La ragazza coinvolta ha 16 anni e l’indagine prosegue.

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È stato convalidato l'arresto del ventunenne indagato per la presunta violenza sessuale ai danni di una sedicenne ad Avezzano, in provincia de L'Aquila. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza svoltasi lunedì 8 giugni nella quale ha rimesso comunque in libertà il giovane in quanto non. 🔗 Leggi su Today.it

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