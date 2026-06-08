Ragazza di 16 anni violentata in strada | l' aggressore è stato scarcerato

Notizia in breve

Il ventunenne accusato di aver violentato una ragazza di 16 anni in strada ad Avezzano è stato scarcerato dopo la convalida dell’arresto. La vicenda riguarda un episodio di presunta violenza sessuale avvenuto in provincia de L’Aquila. Le autorità hanno confermato l’esito del provvedimento, senza ulteriori dettagli sul processo o sulle accuse. La ragazza coinvolta ha 16 anni e l’indagine prosegue.