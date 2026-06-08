Ragazza di 16 anni violentata in strada | convalidato l' arresto per l' aggressore
È stato convalidato l’arresto di un ventunenne sospettato di aver violentato una ragazza di 16 anni in strada ad Avezzano. La ragazza è stata ascoltata e l’indagato si trova ora in custodia cautelare. La vittima ha riferito di essere stata aggredita nei pressi di un’area pubblica. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.
È stato convalidato l'arresto del ventunenne indagato per la presunta violenza sessuale ai danni di una sedicenne ad Avezzano, in provincia de L'Aquila. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza svoltasi lunedì 8 giugni nella quale ha rimesso comunque in libertà il giovane in quanto non. 🔗 Leggi su Today.it
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