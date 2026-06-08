Ragazza di 16 anni violentata in strada | convalidato l' arresto per l' aggressore

Notizia in breve

È stato convalidato l’arresto di un ventunenne sospettato di aver violentato una ragazza di 16 anni in strada ad Avezzano. La ragazza è stata ascoltata e l’indagato si trova ora in custodia cautelare. La vittima ha riferito di essere stata aggredita nei pressi di un’area pubblica. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.