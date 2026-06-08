Racconto di una notte anticipazioni 8 giugno 2026 | Mehir va da Selim in ospedale lui vuole ucciderlo
Mehir si reca in ospedale da Selim con l’intenzione di ucciderlo. La scena si svolge durante la puntata del 8 giugno 2026 di “Racconto di una notte”. La soap turca, trasmessa su Canale 5 alle 15, suscita forte attenzione tra il pubblico. La trama si concentra sul tentativo di Mehir di eliminare Selim, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze.
C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 15.40. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 8 giugno 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Mahir farà visita in ospedale e Selim e gli farà vedere il certificato di matrimonio, poi incontrerà Rasit nel corridoio. Da poco Kursat gli ha rivelato che Boris è Rasit sono la stessa persona e che è stato lui ad ordinare l'omicidio di suo padre. Dopo aver visto il suo nemico Selim avrà un arresto cardiaco e la sua sete di vendetta aumenterà dopo che lo avranno rianimato, ad uno dei suoi uomini ordinerà di mettere una bomba nell'auto di Mahir per ucciderlo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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