Quando l’hotel cambia la storia del cibo
Un hotel ha modificato la storia di un piatto tradizionale, grazie a un errore o a una scelta improvvisata. Durante un servizio, il cuoco ha lasciato un forno acceso più a lungo del previsto, alterando la preparazione. Un cliente, dopo una serata difficile, ha ordinato un drink che il bartender ha preparato con ingredienti improvvisati. Questi episodi hanno portato a variazioni nel modo di preparare o servire il piatto e la bevanda.
C’è un momento, nella storia di ogni grande piatto, in cui il caso supera la tecnica. Un fuoco lasciato acceso troppo a lungo, un cliente con i postumi di una serata difficile, un barman che sperimenta con quello che ha sottomano. La cucina mondiale deve alcune delle sue creazioni più celebri non ai templi gastronomici né agli chef stellati, ma a quell’universo parallelo e frenetico che sono le cucine degli hotel: luoghi dove l’imprevisto è la regola, il servizio non può aspettare e il genio, spesso, nasce dall’errore. La tarte tatin: come un disastro diventò un classico della pasticceria francese. Era una giornata di caos assoluto nella Valle della Loira, nell’autunno di fine Ottocento. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
We Investigated Haunted Hotels. Tom Investigated Jake's Fist.
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