Notizia in breve

Un hotel ha modificato la storia di un piatto tradizionale, grazie a un errore o a una scelta improvvisata. Durante un servizio, il cuoco ha lasciato un forno acceso più a lungo del previsto, alterando la preparazione. Un cliente, dopo una serata difficile, ha ordinato un drink che il bartender ha preparato con ingredienti improvvisati. Questi episodi hanno portato a variazioni nel modo di preparare o servire il piatto e la bevanda.