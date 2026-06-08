?Quando l’ADHD emerge solo in età adulta

L’ADHD, o Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività, è una condizione riconosciuta a livello internazionale e inserita nel DSM-5-TR e nell’ICD-11. Si tratta di un disturbo del neurosviluppo che può emergere anche in età adulta, non solo nei bambini. La diagnosi può essere effettuata anche successivamente, quando i sintomi si manifestano o vengono riconosciuti più tardi nella vita.

? A cura di Manila Scaramella?L’ ADHD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ovvero Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività ) è una condizione del neurosviluppo riconosciuta a livello internazionale e inserita nei principali sistemi diagnostici, come il DSM-5-TR e l’ICD-11. Per molti anni è stato considerato un disturbo esclusivamente infantile, associato soprattutto all’immagine stereotipata del bambino iperattivo, impulsivo e difficilmente gestibile nel contesto scolastico. Oggi, invece, le evidenze scientifiche cliniche mostrano un quadro decisamente più complesso: l’ADHD può persistere nell’età adulta e, in numerosi casi, essere riconosciuto e diagnosticato solo dopo decenni di vita. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Come evolve lADHD dalladolescenza alletà adulta

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