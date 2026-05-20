Entrando da Trattoria Contemporanea a Lomazzo, si può vedere uno chef stellato che si dedica a pulire i mobili con il piumino in mano. È un’immagine insolita per un locale di questo livello, dove generalmente ci si aspetta di trovare il personale dedicato alla cucina o ai clienti. La scena si svolge durante il normale orario di apertura, senza alcun segno di attività di servizio in corso. La trattoria si presenta con un arredamento semplice e curato, che si percepisce dall’ambiente curato e accogliente.

Capita di entrare da Trattoria Contemporanea, a Lomazzo, e di trovare uno chef stellato con il piumino in mano, intento a togliere la polvere dai mobili. Un’altra volta è in ginocchio a pulire le fughe delle piastrelle. Un’altra ancora è davanti alle vetrate, stringendo un panno. Non è una performance anti-divistica, non è un manifesto estetico contro il fine dining, non è nemmeno la posa studiata di chi vuole apparire diverso a tutti i costi. È molto più semplice, e per questo più radicale. «In quel momento c’era la necessità di pulire i vetri, e io stavo pulendo i vetri», racconta Davide Marzullo, executive chef, dal palco del Festival.... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trattoria Contemporanea, l’età adulta della disobbedienza

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