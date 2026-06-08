Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera lunedì 8 giugno 2026

Stasera alle 21,15 su La7 torna Propaganda Live, il talk satirico condotto da Diego Bianchi, noto come Zoro. La puntata di lunedì 8 giugno 2026 vede il programma in onda con anticipazioni sugli ospiti e la possibilità di seguirlo anche in streaming. La trasmissione si presenta come un appuntamento fisso del lunedì sera, offrendo commenti satirici sulla scena politica e sociale.

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, lunedì 8 giugno 2026, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, lunedì 8 giugno? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. Puntata ricca di temi, dal lavoro aill commento dei risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative. Ospite lo scrittore Niccolò Ammaniti. Per il reportage Diego Bianchi è stato a Cerreto d’Esi, nelle Marche, davanti allo stabilimento di Electrolux destinato alla chiusura secondo il nuovo piano industriale dell’azienda, che prevede la perdita di oltre 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

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PROPAGANDA LIVE la7 - puntata 16 gennaio 2026

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Propaganda Live stasera dalle 21.15: ospiti e anticipazioni della puntata. #propagandalive x.com

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Tra gli ospiti di Diego Bianchi ci sarà lo scrittore Niccolò AmmanitiTra gli ospiti di stasera a Propaganda Live su La7 con Diego Bianchi ci sarà Niccolò Ammaniti. Ecco tutte le anticipazioni di lunedì 8 giugno 2026. gazzetta.it

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