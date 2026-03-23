Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera lunedì 23 marzo 2026

Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7. Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, lunedì 23 marzo 2026, alle ore 21,15 su La7 con uno speciale sul referendum. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, lunedì 23 marzo? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. Anticipazioni e ospiti. La puntata sarà incentrata sui risultati del voto, analizzati e commentati da Marianna Aprile insieme al cast di giornalisti di Propaganda, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi e Paolo Celata, per offrire uno sguardo approfondito sull’esito della consultazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

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