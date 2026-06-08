Il 9 giugno si giocano due partite di alta classifica nella Superettan, la seconda divisione svedese. Dopo dieci giornate, la zona playoff resta molto compatta e ci sono possibilità di cambiamenti nella classifica. La squadra che occupa la prima posizione affronta una formazione che ha una difesa molto solida.

Superettan, dopo 10 giornate la zona playoff è sempre affollata: occhio ai possibili ribaltoni. La difesa di ferro del Norrkoping all’esame Oddevold. I riflettori si accendono sulla Superettan svedese, che martedì 9 giugno alle 19 propone un succoso antipasto della decima giornata, un turno infrasettimanale spalmato su tre giorni. Le prime della classe e le squadre a caccia di riscatto scendono in campo contemporaneamente, offrendo incroci ad altissima quota e sfide salvezza che promettono scintille e gol. Il programma si apre con due super sfide d’alta classifica che potrebbero ridisegnare la griglia playoff. Il Nordic United (terzo) ospita l’Ostersund (quinto) in un match che promette spettacolo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Superettan 9 giugno: due scontri d’alta classifica nella cadetteria svedese

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