Profumo di formiche di officina meccanica e anti-malocchio in fiera le fragranze più bizzarre

Da quotidiano.net 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In fiera sono state presentate fragranze con profili olfattivi insoliti, tra cui odori che ricordano un’officina meccanica, un funerale, secrezioni corporee e insetti. Alcuni profumi sono stati descritti come evocativi di ambienti o situazioni specifiche, con caratteristiche che spaziano dal metallico al pungente. La varietà di fragranze comprende anche profumi con note di malocchio e odori di formiche, evidenziando l’ampio spettro di interpretazioni sensoriali offerte dagli espositori.

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Un profumo che richiama l’officina del meccanico, uno che rievoca l’odore di un funerale, ma anche di feci e secrezioni corporee varie o addirittura di insetti. Fragranze disgustose? Niente affatto. Sono solo alcune delle incredibili combinazioni in mostra a ‘Esxence 2026’, la fiera internazionale della profumeria artistica che si è appena conclusa a Milano e che, anche quest’anno, ha condotto l’olfatto in un viaggio tra suggestioni inattese e racconti fuori dagli schemi. Tra una boccetta al profumo di Coca cola ghiacciata, uno al bubble tea e collezioni che raccontano gli odori di meccanici, carpentieri, barman e giardinieri, c’è una fragranza per ogni gusto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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