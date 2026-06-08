Prodotti tipici tradizioni e intrattenimento | a Campo Ligure torna Sapori nel Borgo
A Campo Ligure si svolge nuovamente “Sapori nel Borgo”, un evento che propone prodotti tipici, tradizioni e intrattenimento. L’iniziativa si svolge nel centro storico, considerato uno dei Borghi più Belli d’Italia. La manifestazione prevede esposizioni di specialità locali e attività culturali, attirando visitatori e residenti. La partecipazione è aperta al pubblico e si svolge in più giornate, con un programma che comprende anche momenti di intrattenimento.
Torna a Campo Ligure l'appuntamento con “Sapori nel Borgo”, il viaggio tra gusto, tradizione e bellezza nel cuore di uno dei Borghi più Belli d’Italia.Appuntamento domenica 14 giugno per una giornata all'insegna dei sapori autentici e dell'atmosfera festosa, con gastronomia di qualità, mercatini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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