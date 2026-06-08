Prodotti tipici tradizioni e intrattenimento | a Campo Ligure torna Sapori nel Borgo

Notizia in breve

A Campo Ligure si svolge nuovamente “Sapori nel Borgo”, un evento che propone prodotti tipici, tradizioni e intrattenimento. L’iniziativa si svolge nel centro storico, considerato uno dei Borghi più Belli d’Italia. La manifestazione prevede esposizioni di specialità locali e attività culturali, attirando visitatori e residenti. La partecipazione è aperta al pubblico e si svolge in più giornate, con un programma che comprende anche momenti di intrattenimento.