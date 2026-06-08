I Pride, originariamente manifestazioni di protesta radicale nate nel 1969, sono oggi eventi sponsorizzati da banche, marche di alcolici e aziende tech. Questi festival, che una volta rappresentavano rivendicazioni politiche, sono diventati occasioni di consumo e turismo di massa. La trasformazione si è verificata nel corso degli anni, portando a un coinvolgimento commerciale che supera spesso l’aspetto politico. La partecipazione si concentra ora su feste e celebrazioni, meno su rivendicazioni sociali.

Roma, 8 giu – Nati come rivolte di strada violente e profondamente politicizzate dopo i moti di Stonewall del 1969, i Pride sono oggi grandi eventi sponsorizzati da banche, marchi di alcolici e colossi tech, trasformati in festival di consumo e turismo di massa. Quella che un tempo era una protesta radicale contro l’emarginazione sociale è diventata, nel giro di pochi decenni, una vetrina perfettamente integrata nei meccanismi del mercato globale. Cos’è successo nel mezzo? La sociologia parla di cooptazione. Partiamo proprio da qui: dalla trasformazione di una protesta politica in un prodotto culturale vendibile, replicabile e sponsorizzabile. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Pro-diritti o profitti? Il capitalismo rosa dietro i Pride

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Political Influencers Are Selling False Hope

Notizie e thread social correlati

Viterbo sfida l’emarginazione: il Pride per i diritti civili e la libertàA Viterbo si svolge un corteo del Pride dedicato ai diritti civili e alla libertà.

Pride di Sanremo: il legame tra diritti LGBTQIA+ e giustizia globaleL’organizzazione Sumud Ponente Ligure ha annunciato la propria partecipazione al Gay Pride di Sanremo, portando con sé un messaggio sulla connessione...

Profitti alti e pochi diritti per le maestranzeProsegue il confronto sul dietro le quinte della nautica di lusso dopo l’inchiesta di Cgil e Fiom che ha svelato sfruttamento, precarietà e scarsa sicurezza nei cantieri. Il segretario Fiom Toscana ... lanazione.it

Aeroporto, profitti senza diritti. Sosteniamo lo sciopero unitarioA Toscana Aeroporti crescono i profitti privati a scapito di diritti, salari e sicurezza. Sosteniamo lo sciopero di sabato 6 settembre e sollecitiamo un consiglio comunale tematico. Il Comune ha il ... lanazione.it