Un medico chirurgo di 54 anni, con incarichi universitari, è diventato il nuovo sindaco di Vigevano. Ha vinto le elezioni grazie al sostegno di Forza Italia, battendo il centrosinistra e causando uno scossone nel centrodestra locale. La sua vittoria rappresenta un cambiamento nel panorama politico cittadino, con la conquista di un incarico amministrativo importante. La cerimonia di insediamento si è svolta nei giorni scorsi in municipio.

Vigevano (Pavia), 8 giugno 2026 – Cinquantaquattro anni, medico chirurgo all’ospedale cittadino, sposato e padre di due figli, professore a contratto all’università di Milano, Paolo Previde Massara sveste, almeno per i prossimi cinque anni, il camice bianco per indossare la fascia tricolore. Da questo pomeriggio, a spoglio delle schede compiuto, è il nuovo sindaco di Vigevano. Prende il posto del leghista Andrea Ceffa che lascia dopo un solo mandato. La sua coalizione (Forza Italia e la civica Lab 27029) ha recuperato da un primo turno in netto ritardo (24,38% contro il 34,31% del campo largo del centrosinistra che aveva candidato Rossella Buratti) ribaltando l’esito del ballottaggio che si è aggiudicato con il 57,28% dei suffragi rispetto al 42,72% della concorrente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Previde Massara nuovo sindaco di Vigevano: solo con Forza Italia ha sconfitto il centrosinistra e terremotato il centrodestra

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Previde Massara è il nuovo sindaco: impegno sulla sicurezza, squadra di governo entro domani sera

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