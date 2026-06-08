La battaglia di Vigevano vinta da Previde Massara | chi è il medico neo sindaco che ha sconfitto il generale Vannacci e terremotato il centrodestra

Il medico chirurgo e professore universitario, Paolo Previde Massara, ha vinto le elezioni comunali a Vigevano, diventando il nuovo sindaco. Con 54 anni, sposato e padre di due figli, ha ottenuto la carica battendo il candidato del centrodestra e il generale Vannacci. La sua vittoria ha portato a un cambio di amministrazione, con la fine del mandato per il precedente sindaco e la vittoria alle urne di Massara.

Vigevano (Pavia), 8 giugno 2026 – Cinquantaquattro anni, medico chirurgo all’ospedale cittadino, sposato e padre di due figli, professore a contratto all’università di Milano, Paolo Previde Massara sveste, almeno per i prossimi cinque anni, il camice bianco per indossare la fascia tricolore. Da questo pomeriggio, a spoglio delle schede compiuto, è il nuovo sindaco di Vigevano. Prende il posto del leghista Andrea Ceffa che lascia dopo un solo mandato. La sua coalizione (Forza Italia e la civica Lab 27029) ha recuperato da un primo turno in netto ritardo (24,38% contro il 34,31% del campo largo del centrosinistra che aveva candidato Rossella Buratti) ribaltando l’esito del ballottaggio che si è aggiudicato con il 57,28% dei suffragi rispetto al 42,72% della concorrente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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