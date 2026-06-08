La battaglia di Vigevano vinta da Previde Massara | chi è il medico neo sindaco che ha sconfitto il generale Vannacci e terremotato il centrodestra
Il medico chirurgo e professore universitario, Paolo Previde Massara, ha vinto le elezioni comunali a Vigevano, diventando il nuovo sindaco. Con 54 anni, sposato e padre di due figli, ha ottenuto la carica battendo il candidato del centrodestra e il generale Vannacci. La sua vittoria ha portato a un cambio di amministrazione, con la fine del mandato per il precedente sindaco e la vittoria alle urne di Massara.
Vigevano (Pavia), 8 giugno 2026 – Cinquantaquattro anni, medico chirurgo all’ospedale cittadino, sposato e padre di due figli, professore a contratto all’università di Milano, Paolo Previde Massara sveste, almeno per i prossimi cinque anni, il camice bianco per indossare la fascia tricolore. Da questo pomeriggio, a spoglio delle schede compiuto, è il nuovo sindaco di Vigevano. Prende il posto del leghista Andrea Ceffa che lascia dopo un solo mandato. La sua coalizione (Forza Italia e la civica Lab 27029) ha recuperato da un primo turno in netto ritardo (24,38% contro il 34,31% del campo largo del centrosinistra che aveva candidato Rossella Buratti) ribaltando l’esito del ballottaggio che si è aggiudicato con il 57,28% dei suffragi rispetto al 42,72% della concorrente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Vigevano resta al centrodestra: Previde Massara (FI) ribalta il campo largoIl centrodestra mantiene il controllo di Vigevano, ribaltando il risultato del primo turno.
Chi è Furio Suvilla, l’uomo di Vannacci che a Vigevano ha sfiorato il 15%Furio Suvilla, avvocato di 49 anni, ha ottenuto quasi il 15% dei voti alle elezioni comunali a Vigevano.
Temi più discussi: Vigevano e Mortara tornano alle urne; Vannacci cresce nei sondaggi ai danni della Lega e punta al raddoppio dei deputati alla Camera; Ucciso in Ucraina Alex Pineschi, a Torre de’ Negri addestrava all’uso delle armi; Lega e Noi Moderati lasciano libertà di voto al ballottaggio.
La battaglia di Vigevano vinta da Previde Massara: chi è il medico neo sindaco che ha sconfitto il generale Vannacci e terremotato il centrodestraUna laurea in Medicina nel 1998, sposato e padre di due figli è alla sua prima esperienza politica. Ha vinto con il solo sostegno di Forza Italia e neutralizzando il muro alzato dal leader di Futuro ... ilgiorno.it
Elezioni: Legnano conferma Radice, sinistra sconfitta a Vigevano, Somma al cdxLa vittoria più significativa arriva da Vigevano, la città più popolosa coinvolta nel secondo turno. Qui il candidato sostenuto da Forza Italia e dalle liste civiche, Paolo Previde Massara, ha conquis ... ticinonotizie.it
VIGE VIGE… MA NON COME TE LA ASPETTAVI Vigevano, 24 anni di dominio incontrastato della Lega. Una roccaforte leghista, quasi intoccabile. E invece questa volta qualcosa è cambiato… Alle ultime comunali la lista di Futuro Nazionale, guidata da Robe facebook