Presunta violenza sessuale in un hotel di lusso a Milano | turista denuncia un manager americano
Un uomo di 40 anni ha denunciato alle forze dell’ordine di essere stato vittima di una presunta violenza sessuale all’interno di un hotel di lusso nel centro di Milano. La denuncia è stata presentata dopo quanto accaduto nel soggiorno dell’hotel, gestito da un manager statunitense. La polizia sta indagando sulla vicenda.
ABBONATI A DAYITALIANEWS La denuncia presentata alla polizia. Un uomo di 40 anni ha denunciato alle forze dell’ordine di essere stato vittima di una presunta violenza sessuale avvenuta all’interno di un hotel a cinque stelle nel centro di Milano. L’episodio, secondo quanto riferito dalla vittima, si sarebbe verificato nella notte tra il 7 e l’8 giugno. L’uomo ha indicato come presunto responsabile un manager statunitense di 60 anni, originario di Chicago, conosciuto poche ore prima all’interno della struttura alberghiera dove entrambi soggiornavano. L’incontro e il vuoto di memoria. Secondo la ricostruzione fornita dal denunciante, i due avrebbero trascorso parte della serata insieme dopo essersi incontrati nella hall dell’albergo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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UBER vs. Sexual Assaults and Autonomous Lies
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