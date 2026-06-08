Un uomo di 40 anni ha denunciato alle forze dell’ordine di essere stato vittima di una presunta violenza sessuale all’interno di un hotel di lusso nel centro di Milano. La denuncia è stata presentata dopo quanto accaduto nel soggiorno dell’hotel, gestito da un manager statunitense. La polizia sta indagando sulla vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La denuncia presentata alla polizia. Un uomo di 40 anni ha denunciato alle forze dell’ordine di essere stato vittima di una presunta violenza sessuale avvenuta all’interno di un hotel a cinque stelle nel centro di Milano. L’episodio, secondo quanto riferito dalla vittima, si sarebbe verificato nella notte tra il 7 e l’8 giugno. L’uomo ha indicato come presunto responsabile un manager statunitense di 60 anni, originario di Chicago, conosciuto poche ore prima all’interno della struttura alberghiera dove entrambi soggiornavano. L’incontro e il vuoto di memoria. Secondo la ricostruzione fornita dal denunciante, i due avrebbero trascorso parte della serata insieme dopo essersi incontrati nella hall dell’albergo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Presunta violenza sessuale in un hotel di lusso a Milano: turista denuncia un manager americano

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UBER vs. Sexual Assaults and Autonomous Lies

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