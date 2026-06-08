presentato oggi letterature festival internazionale di roma 2026

Oggi è stato presentato il festival Letterature, che si svolgerà a Roma nel 2026. La XXV edizione si estenderà su tre serate dedicate alla letteratura, con un programma ancora da definire. L’evento si svolge ogni anno e coinvolge autori, editori e pubblico in incontri e letture. La presentazione ha segnato l’avvio ufficiale delle iniziative che si terranno nel prossimo anno.

Nuovo il format del Festival che festeggia venticinque anni: ai prestigiosi inediti si affiancano grandi interviste delle scrittrici e scrittori Torna “Letterature Festival Internazionale di Roma”, storica manifestazione della Capitale che vede protagoniste le più importanti voci letterarie di questi anni. Giunto alla sua 25ª edizione, Letterature Festival è promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, curato dal Dipartimento Attività Culturali, con il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura, in collaborazione con Parco Archeologico del Colosseo. Il titolo scelto per questa edizione, curata da Silvia Barbagallo e Anna Voltaggio, è Sconfinare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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