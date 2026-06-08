Un giovane è rimasto ferito dopo essere precipitato con il parapendio nel territorio di Serramazzoni. È stato soccorso dall’elisoccorso e trasportato in ospedale. I medici hanno riscontrato un trauma spinale di rilevanza. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali condizioni di rischio o cause specifiche della caduta.

Serramazzoni (Modena), 8 giugno 2026 – Dramma nel Comune di Serramazzoni, in provincia di Modena, dove un giovane è rimasto ferito dopo essere precipitato col parapendio. Per fortuna il ragazzo è vivo, ma nell’incidente in montagna ha registrato “un’importante trauma spinale”. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacaandrea-precipita-muore-tenerife-s2lwvgnv L’arrivo dell’elisoccorso e le cure al ragazzo. Il soccorso alpino dell’Emilia Romagna insieme all’elisoccorso 118 di Pavullo sono intervenuti nel borgo di Monfestino – dove è accaduto l’incidente – per dare le prime cure al ferito e poi trasportare l’uomo in ospedale. Il ricovero all’ospedale di Baggiovara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Precipita col parapendio e resta ferito: “Importante trauma spinale”. Portato in ospedale dall’elisoccorso

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